Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayern Monaco-Atalanta

17/03/2026 | 22:18:58

Alle 21, domani, l’Atalanta va in scena in casa del Bayern Monaco per provare a chiudere con dignità la Champions, dopo il 6-1 dell’andata.

In casa Bayern, Urbig dovrebbe farcela a scendere in campo. Kane dovrebbe partire ancora dalla panchina, a guidare l’attacco sarà Jackson. A supporto del senegalese si va verso il tridente Karl-Gnabry-Diaz.

In casa Atalanta, in mezzo al campo Ederson è pronto a riprendersi una maglia da titolare, con Pasalic al suo fianco. Sulle corsie esterne Bellanova e Bakker: per l’olandese sarebbe l’esordio stagionale dopo aver giocato una sola volta con l’U23. Attacco affidato a Krstovic, alle sue spalle De Ketelaere e Sulemana.

Queste le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Palladino

Foto: sito Bayern