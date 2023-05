Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

La Roma si gioca l’accesso alla finale di Europa League. Dopo la vittoria dell’andata, i giallorossi sono in scena alla BayArena di Leverkusen.

Per i tedeschi, Xabi Alonso va verso la riproposizione del 3-4-2-1 con Hradecky tra i pali e linea a tre difensiva composta da Tapsoba, Tah e Hincapié. In mezzo al campo, spazio ad Amiri e Palacios, sulle fasce Frimpong e Bakker. Infine, Adli sarà la punta di riferimento con Diaby e la stella Wirtz ad agire alle sue spalle.

In casa Roma, continua l’emergenza, anche se Dybala è recuperato. Mourinho va verso un 3-5-2, con Rui Patricio che torna in porta dopo il turno di riposo con il Bologna, in difesa Mancini, Smalling e Ibanez. Lo Special One rinforzerà il centrocampo con il trio Cristante-Matic-Pellegrini, ballottaggio Zalewski-Celik a destra e Spinazzola sulla corsia opposta. Infine, Abraham partirà titolare al posto di Belotti, con Dybala pronto accanto all’inglese.

Queste le probabili formazioni:

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Adli. All. Xabi Alonso.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham. All. Mourinho.

