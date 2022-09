Le ultimissime sulle probabili formazioni di Basaksehir-Fiorentina

Domani alle 21 scenderanno in campo Istanbul Basaksehir e Fiorentina per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Italiano andrà in Turchia con il solito 4-3-3: con Gollini, incaricato come portiere di coppa, dovrebbe difendere la porta viola. In dubbio Igor: il brasiliano è alle prese con un affaticamento muscolare e non ha preso parte alla seduta di questa mattina: verrà rivalutato domani, se non recupera pronto Ranieri. Il resto della difesa sarà composta da Venuti a destra, Quarta centrale capitan Biraghi sull’out mancino. Centrocampo formato da Bonaventura, Amrabat e Barak. In attacco tocca a Cabral, sulle ali invece spazio a due tra Saponara, Ikonè e Kouamè (con i primi due in vantaggio). I turchi, invece, dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-3. Tra i pali Babacan, con il quartetto difensivo composto invece da Caicara, Duarte Ndiashimiye e Lima. Centrocampo a tre che dovrebbe vedere Tekdemir, Biglia e uno tra Ozcan e Aleksic, in ballottaggio. Tridente offensivo con Okaka perno centrale, Traorè e Gurler ai lati.

Basaksehir (3-5-2): Babacan; Caicara, Duarte, Ndayishimiye; Lima, Tekdemir, Biglia, Ozcan, Traorè; Okaka, Chouiar.

Allenatore: Emre Belözoğlu.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikone, Cabral, Saponara.

Allenatore: Italiano

Foto: Twitter Fiorentina