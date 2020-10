Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Il Clasico, è la partita dell’anno. Questo non si discute. In programma domani pomeriggio in un Camp Nou che non sarà colorato di blaugrana viste le restrizioni anti-covid, andrà in scena Barcellona–Real Madrid. Una gara sempre ricca di spunti ma che non sarà fondamentale per la classifica visto che la rincorsa al titolo è appena iniziata. I padroni di casa sono reduci del 5-1 rifilato al Ferencvaros in Champions League mentre i Blancos vorranno ripartire dopo il palo colpito contro lo Shakhtar Donetsk. Il Barcellona si affiderà come sempre alla sua stella più luminosa, tale Lionel Messi con Coutinho e Ansu Fati a supporto di Griezmann. Koeman dopo l’impegno europeo rilancia Busquets al posto di Pjanic con Jordi Alba pronto a fare il ritorno sulla sinistra. Per Zidane invece spazio a Benzema dopo il flop europeo per averlo lasciato in panchina, insieme al francese ci sarà Vinicius e Asensio che agiranno sugli esterni nel tridente offensivo. In difesa spazio a Militao in caso Ramos, convocato, non dovesse farcela viste le noie fisiche per il centrale spagnolo.

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Fati, Messi, Coutinho; Griezmann. All.: Koema

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio. All.: Zidane

Foto: twitter Barcellona