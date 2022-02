Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-Napoli

Domani alle 18.45 Napoli impegnato al ‘Camp Nou’ di Barcellona per l’andata dei playoff di Europa League.

Spalletti ha da risolvere la grana Osimhen, non al meglio per un sovraccarico muscolare. Pronto Mertens a partire dal primo minuto. Probabile il ritorno tra i pali di Meret, come anche quello di Anguissa a centrocampo.

Xavi ha due ballottaggi: Busquets-De Jong e Dembélé-Ferran Torres.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabián; Elmas, Zieliński, Insigne; Mertens. All. Spalletti

FOTO: Twitter Napoli