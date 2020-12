Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-Juventus

Barcellona e Juventus si affrontano domani in una gara dell’ultimo turno del girone G di Champions League. Nel Barcellona Koeman darà spazio all’ex Pjanic dal primo minuto, mentre in difesa accanto a Lenglet dovrebbe agire Araujo. Nella Juve possibile turno di riposo per De Ligt. Per la fascia sinistra Chiesa è in vantaggio su Bernardeschi per una maglia da titolare.

BARCELLONA (4-2-3-1) – Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi, Griezmann; Braithwaite. All.: Koeman

JUVENTUS (4-4-2) – Buffon; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo

Foto: Deportes Rcn