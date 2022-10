Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-Inter

L’Inter si gioca una enorme fetta di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League al Camp Nou. Dopo il successo dell’andata, ai nerazzurri basta non perdere in casa del Barcellona per tenere dietro di 3 punti i catalani.

In casa Inter, solito 3-5-2 per Inzaghi, in porta confermato Onana per la terza gara di fila. A destra rispetto all’andata con il Barça gioca Dumfries e non Darmian. Davanti con Correa e Lukaku ancora out spazio e Dzeko e Lautaro.

Diverse assenze anche per Xavi. Dembelé, Lewandowski, Ansu Fati il tridente offensivo, in difesa Pique al posto di Christiensen, infortunatosi all’andata. Out anche Kessie.

Qeuste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi

Foto: twitter Barcellona