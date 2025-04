Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-Inter

29/04/2025 | 22:05:56

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Barcellona e Inter per la gara d’andata delle semifinali di Champions League. Thuram è tornato lavorare in gruppo con la squadra: “Ha fatto un allenamento, vediamo se giocherà dall’inizio”, ha detto Inzaghi. Il francese ha dato comunque buone risposte, sarà l’allenatore a decidere dopo il risveglio muscolare di mercoledì mattina. Flick dovrebbe confermare la squadra che ha vinto la Coppa del Re con Ferran Torres in attacco al posto dell’infortunato Lewandowski.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi

Foto: Instagram Inter