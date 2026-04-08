Le ultimissime sulle probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

08/04/2026 | 14:30:35

Ennesima sfida stagionale tra Barcellona e Atletico Madrid, questa volta valevole per i quarti di Champions. Flick conferma il 4-2-3-1 e Lewandowski al centro dell’attacco, Simeone risponde con lo stesso modulo e il tridente Simeone-Griezmann-Lookman alle spalle di Julian Alvarez, spazio anche per Ruggeri.

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Cancelo; E. Garcia, Pedri; Yamal, Lopez, Rashford; Lewandowski. All. Flick

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez. All. Simeone

foto x barcellona