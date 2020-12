Le ultimissime sulle probabili formazioni di Az Alkmaar-Napoli

Trasferta decisiva per il Napoli che, in caso di vittoria sull’Az, otterrebbe un pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Gattuso, complice l’assenza di Osimhen, ripropone il 4-3-3 con Bakayoko vertice basso di centrocampo. In difesa, a sinistra, spazio a Ghoulam. Olandesi senza il terzino destro titolare Svensson, che si è infortunato durante l’ultimo match di campionato vinto contro l’Heracles. Al suo posto dovrebbe scendere in campo il giapponese Sugawara.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1) – Bizot; Sugawara, Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners; Stengs, De Wit, Karlsoon; Boadu. All: Slot

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All: Gattuso

Foto: Twitter Napoli