Le ultimissime sulle probabili formazioni di AZ Alkmaar-Lazio

Questa sera alle 21:00 scenderanno in campo AZ Alkmaar e Lazio per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. In porta aperto il ballottaggio tra Provedel e il portiere di coppa Maximiano. In difesa linea a quattro composta da Lazzari, Patric, Casale e Marusic. Spera Pellegrini sulla corsia mancina, ma il montenegrino è in vantaggio. Marcos Antonio potrebbe essere rilanciato in regia, ai suoi fianchi sicuro del posto Vecino (squalificato in campionato), mentre a sinistra potrebbe spuntarla Basic. Valutazioni ancora in corso. Davanti pronti Cancellieri, Felipe Anderson e Zaccagni.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Rejinders, Clasie; Odgaard, Mijnans, Karlsson; Pavlidis

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.

Foto: Twitter Lazio