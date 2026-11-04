Le ultimissime sulle probabili formazioni di AZ Alkmaar-Juventus
04/11/2026 | 21:25:39
Le ultime sulla sfida tra AZ Alkmaar e Juventus. Spalletti rilancia Cambiaso dal primo minuto, in difesa c’è Gatti e alle spalle di Kolo Muani, con Woltemade, riecco Alajbegovic. Sarr titolare a centrocampo con Koopmeiners.
AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, de Wit; P. Koopmeiners, Kwakman; Oufkir, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
Foto: X Juve