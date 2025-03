Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atletico-Real Madrid

Dopo il 2-1 del Bernabeu, derby di Madrid di ritorno al Wanda Metropolitano tra Atletico e Real Madrid.

In casa Atletico, Simeone deve fare a meno di Koke. In dubbio Lenglet in difesa, ma stringerà i denti. De Paul in mediana dovrebbe farcela. Possibile 4-4-2 con Griezmann insieme a Julian Alvarez in avanti.

Per il Real Madrid, Ancelotti va verso un 4-3-3. Recuperato Bellingham a centrocampo, assente all’andata, davanti il trio delle meraviglie Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Queste le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Rüdiger, Raúl Asencio, Mendy; Modrić, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.

