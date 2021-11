Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atletico Madrid-Milan

Il Milan domani sera affronterà l’Atletico Madrid in quella che per i rossoneri sarà l’ultima occasione per sperare in una qualificazione molto complicata agli ottavi. Pioli ritrova Romagnoli che, complice l’assenza di Tomori, guiderà la difesa al fianco di Kjaer. In attacco il solito ballottaggio tra Ibra e Giroud vede il francese favorito sul secondo. Ecco le probabili formazioni del match del Wanda Metropolitano:

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. All. Simeone

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

FOTO: Twitter Liga