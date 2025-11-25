Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

25/11/2025 | 21:09:54

Chivu prepara l’Inter anti-Atletico Madrid, il tecnico schiererà il consueto 3-5-2 con Bonny e Lautaro in avanti e De Vrij e Frattesi pronti per una maglia da titolare. Classico 4-4-2 invece per Simeone con Alvarez e Griezmann davanti e Ruggeri sulla fascia sinistra.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Lenglet, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Alvarez, Griezmann. All.: Simeone

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Bonny, Lautaro. All.: Chivu

foto x inter