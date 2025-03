Le ultimissime sulle probabili formazioni di Athletic Bilbao-Roma

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Athletic Bilbao e Roma per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Svilar in porta e terzetto difensivo che, vista l’assenza di Celik, dovrebbe essere formato da Hummels in mezzo con Mancini e N’Dicka ai lati. In mediana ci sarà la collaudata coppia Koné-Paredes, con Angelino sulla fascia sinistra e Saelemaekers sulla destra. Dybala e Dovbyk guideranno l’attacco giallorosso.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Nunez, A. Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi. Al.: Valverde

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All.: Ranieri

Foto: Instagram Roma