Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Venezia

Alle 15, domani, l’Atalanta proverà a mettere pressione a Inter e Napoli, nella lotta scudetto, con le rivali impegnate alle 18 nello scontro diretto.

In casa Atalanta, quasi solo conferme tra i nerazzurri dopo il 5-0 all’Empoli: davanti c’è ancora il tridente con De Ketelaere e Lookman insieme a Retegui. La novità potrebbe essere il ritorno dall’inizio di Ederson al posto di Pasalic. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta. In difesa Posch resta in vantaggio su Toloi.

In casa Venezia, dopo il pareggio imposto alla Lazio, i veneti potrebbero scendere in campo con lo stesso undici a partire dall’attacco: ecco Maric con Oristanio. In mezzo Nicolussi Caviglia è diffidato ma ci sarà. Ballottaggio tra Busio e Doumbia con il primo favorito. In difesa Marcandalli dovrebbe essere preferito ancora a Schingtienne.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

