Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Udinese

06/03/2026 | 22:14:43

La sfida delle 18 di domani vede in campo Atalanta e Udinese.

In casa bergamasca, tanti possibili cambi rispetto alla semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, a partire dalla difesa dove Scalvini ha riportato una contusione al ginocchio sinistro. Probabile terzetto con Kossonou, Djimsiti e Ahanor. Bellanova, non impiegato mercoledì, verso una maglia da titolare a destra. Sulla trequarti Samardzic e Sulemana alle spalle di Krstovic.

In casa Udinese, Runjaic va verso la conferma quasi totale dell’undici che ha battuto 3-0 la Fiorentina nell’ultimo turno con un cambio obbligato in difesa e un dubbio a centrocampo. In difesa Bertola è out per una distorsione alla caviglia: titolare Mlacic, che ha esordito settimana scorsa. Ballottaggio a centrocampo con il possibile impiego di Atta al posto di Piotrowski. Confermat Ehizibue e Zemura esterni, così come il tandem d’attacco Zaniolo-Davis.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Palladino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Foto: sito Atalanta