Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Udinese

La domenica della nona giornata di Serie A 2021-22 si aprirà alle 12.30 al Gewiss Stadium con Atalanta-Udinese.

Gasperini ha perso anche Demiral in difesa per un’elongazione alla coscia destra, domani il giocatore verrà valutato ma è a rischio così come Toloi, che si è allenato a parte. L’emergenza potrebbe costringere il tecnico a proporre una difesa a 4 con Maehle e Zappacosta sulle fasce, Lovato e Palomino al centro. Occhio a Pezzella che potrebbe far rifiatare uno dei due esterni. In mediana De Roon e Freuler, sulla trequarti Malinovskyi, Pasalic e Muriel alle spalle di Zapata. L’alternativa è confermare la difesa a tre con De Roon centrale e schierare Koopmeiners in mediana. Ilicic rischia la panchina nonostante la grande prova di Empoli. Ancora fermi i lungodegenti Pessina, Djimsiti, Hateboer e Gosens.

Gotti schiera il suo 3-5-2 con Silvestri in porta, davanti a lui Samir, Nuytinck e Becao. Torna Nahuel Molina a destra, ballottaggio Larsen-Udogie sul lato opposto. Pereyra è squalificato, in mediana spazio a Makengo e Arslan al fianco di Walace. Problemi per Deulofeu in allenamento, tandem offensivo composto da Pussetto e Beto.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: