Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Torino

09/01/2026 | 22:30:44

Il posticipo serale del sabato vede la sfida tra Atalanta e Torino. In casa bergamasca, Palladino potrebbe confermare gli undici che hanno battuto il Bologna. Scamacca e Kolasinac ancora in dubbio. Davanti confermato Krstovic dopo la doppietta contro i rossoblù, Scalvini ci sarà. De Ketelaere al fianco di Krstovic avanti.

Per il Torino, Casadei è squalificato, a centrocampo pronto Tameze con Gineitis. Davanti la coppia Adams-Zapata.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Tamèze, Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. All. Baroni

Foto: sito Atalanta