Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Torino

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Atalanta e Torino per la trentottesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria dell’Europa League, Gasperini potrà ruotare liberamente, senza poter contare, però, sullo squalificato Hateboer e gli indisponibili Kolasinac. de Roon ed Ederson. A destra pronto Holm; in attacco non è escluso che giochi El Bilal Touré. Pellegri e Sanabria lottano per un posto al fianco di Zapata con il primo in leggero vantaggio. Dietro Buongiorno dovrebbe stringere i denti. Problema per Rodriguez. A sinistra gioca Lazaro. Tameze più terzo di difesa che centrale di centrocampo.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Toloi; Holm, Pasalic, Scalvini, Bakker; Miranchuk, Touré, De Ketelaere

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Ricci; Zapata, Pellegri

Foto: Twitter Atalanta