Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Spezia

Domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium scenderanno in campo Atalanta e Spezia, è il secondo anticipo della 27a giornata di Serie A.

Gasperini deve rinunciare ancora ad Hateboer, out anche Sutalo. Tra i pali favorito Sportiello su Gollini, Romero in difesa dovrebbe spuntarla su Palomino. In mediana più De Roon di Pasalic, in attacco più Ilicic di Zapata, probabilmente ci saranno delle staffette per preservare un po’ di forze in ottica Real Madrid.

Italiano dovrebbe dare ancora spazio a Verde dopo il gol con il Benevento, l’esterno campano è leggermente avvantaggiato su Farias. A centrocampo Ricci è insidiato da Sena, in difesa i 4 dovrebbero essere Vignali, Erlic, Terzi e Bastoni davanti al portiere Zoet, ancora out Provedel per la positività al Covid.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:



ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

All. Gasperini.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

All. Italiano.

