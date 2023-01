Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Spezia

Alle 15 domani, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Spezia.

Previsti diversi cambi da entrambe le parti, visto che domenica ci sarà subito il campionato.

In casa Atalanta, Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-3. Potrebbe rivedersi Ederson per far rifiatare De Roon mentre Koopmeiners sarà confermato vista la squalifica in campionato. A destra spazio a Zortea visto l’infortunio a Zappacosta. In attacco possibile coppia colombiana, Muriel, Zapata e Boga a completare il tridente.

In casa Spezia, Gotti va verso un 3-5-2, in avanti troverà spazio Verde, probabilmente in tandem con Maldini, visto che Strelec non è fra i convocati e N’Zola verrà fatto rifiatare.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Zortea, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Muriel, Boga, Zapata. All. Gasperini.

SPEZIA (3-5-2): Zovko; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Ferrer, Esposito, Ekdal, Zurkowski, Moutinho; Verde, Maldini. All. Gotti.

