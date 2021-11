Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Spezia

Alle 15 Atalanta e Spezia apriranno la 13a giornata di Serie A 2021-22 al Gewiss Stadium.

Gasperini ritrova anche Toloi dopo i recuperi di Djimsiti e Pessina delle ultime settimane. Gosens ancora out, così come Hateboer e Lovato, anche se l’olandese è pronto per tornare presto in campo.

Musso tra i pali, davanti a lui Djimsiti, Demiral e Palomino. De Roon e Freuler in cabina di regia, Zappacosta e Maehle confermati sugli esterni. Pasalic a supporto di Ilicic e Zapata in attacco.

Thiago Motta ritrova Kovalenko e Colley, in difesa perde Nikolaou per squalifica e Hristov non è al meglio per giocare accanto a Erlic, l’alternativa è Kiwior.

Sala è una certezza in mediana e dopo il gol al Torino vuole riprovarci, al suo fianco Kovalenko.

Strelec, Maggiore e Gyasi i tre che dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta Nzola.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.

All. Gasperini.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Erlic, Bastoni; Kovalenko, Sala; Strelec, Maggiore, Gyasi; Nzola.

All. Thiago Motta.

Foto: Twitter Atalanta