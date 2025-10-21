TOP NEWS
Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Slavia Praga

21/10/2025 | 23:05:26

Domani sera l’Atalanta ospita lo Slavia Praga in Champions League.

In casa bergamasca, Juric schiera il 3-4-2-1. Tra i pali Carnesecchi. In difesa a tre Djimsiti, Hien e Ahanor. Sulle fasce Zappacosta e Zalewski, con De Roon ed Ederson al centro. Alle spalle dell’unica punta Krstovic agiscono De Ketelaere e Lookman.

Lo Slavia dovrebbe schierarsi a specchio. Cechi senza gli infortunati Doudera, Javorcek, Ogbu e Stanek. In attacco Chory unica punta, supportato da Provod e Kusej.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Chaloupek, Vlcek, Zima; Hashioka, Oscar, Zafeiris, Sadilek; Kusej, Provod; Chory All. Trpisovsky

Foto: sito Atalanta

 