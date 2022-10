Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Dopo la rimonta subita a Udine, l‘Atalanta vuole continuare la sua corsa ai vertici della classifica. A Bergamo ale 20.45 domani arriva il Sassuolo.

In casa Atalanta, ancora out Djimsiti, Musso, Zappacosta, Zapata e Toloi, A questi si aggiunge Hateboer squalificato. Gasperini si affida al 3-4-1-2, con Lookman e Muriel in avanti e alle loro spalle Ederson.

In casa Sassuolo, Dionisi avrà nuovamente a disposizione Traoré e Berardi anche se dovrebbero partire dalla panchina. Nel 4-3-3 iniziale, dovrebbero gocare Lauriente, Pinamonti e Kyriakopoulous.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Ederson; Lookman, Muriel.

Allenatore: Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Kyriakopoulous, Pinamonti, Laurientè.

Allenatore: Dionisi.

