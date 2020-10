Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria

Sarà Atalanta-Sampdoria ad aprire il sabato della Serie A con la gara in programma alle ore 15:00. Per Gasperini il dubbio più sarà in avanti con Zapata che si gioca una maglia da titolare con Lammers visto che già settimana prossima ci sarà il secondo turno dei gironi di Champions League. Inamovibile Gomez, insieme all’argentino spazio a Ilicic che sta ritrovando la firma pre lockdown. In difesa, davanti a Sportiello, spazio a Sutalo, Palomino e Djimsiti. Nella Sampdoria non si muove Quagiarella, con Ramirez da seconda punta in un 4-4-1-1 supportato dal quartetto Jankto, Ekdal, Thorsby e Damsgaard sulla mediana blucerchiata.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Ranieri.