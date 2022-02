Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria

La 27a giornata di Serie A si chiuderà con l’ormai consueto Monday Night. L’Atalanta sfida la Sampdoria. La Dea cerca un successo interno che manca da mesi, la Samp vuole reagire alla vittoria del Cagliari e staccare il Venezia al terz’ultimo posto.

Gasperini deve far fronte all’emergenza, non solo in attacco. Djimsiti e Demiral saranno squalificati. Si proverà a recuperare Palomino, altrimenti a far coppia con Toloi sarà Scalvini. In attacco Boga terminale offensivo, con Malinovskyi al suo fianco e Pasalic alle spalle.

Anche in casa Sampdoria c’è emergenza. Conti giocherà al posto di Bereszynski, Rincon vice-Candreva. Sensi continua ad allenarsi a parte e non ci sarà, probabile l’utilizzo di Sabiri trequartista. In attacco, possibile riconferma Caputo e Quagliarella. Out anche Giovinco, il cui debutto si allontana. Damsgaard è in Danimarca per le cure al ginocchio malato: improbabile il suo ritorno in campo prima di fine stagione.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (4-3-1-2): Musso; Zappacosta, Toloi, Scalvini, Pezzella; Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Yoshida, Colley, Murru; Rincon, Ekdal, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo.

Foto: Twitter Atalanta