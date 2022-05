Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Salernitana

Domani alle 20.45 si conclude la trentacinquesima giornata di Serie A con la sfida tra Atalanta e Salernitana.

Gasperini ha tutti a disposizione. Toloi ha accusato una ricaduta, al suo posto Scalvini. Uno tra Demiral e Djimsiti al fianco dell’italiano e Palomino, mentre Pasalic e Muriel supporteranno Zapata.

Nicola sogna la quarta vittoria consecutiva e l’aggancio al Cagliari. Bonazzoli parte favorito su Verdi accanto all’inamovibile Djuric, mentre restano in ballottaggio Coulibaly e Kastanos in mediana. Out Ranieri.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola.

FOTO: Sito Atalanta