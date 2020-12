Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Roma

Domani a Bergamo alle ore 18.00 andrà in scena Atalanta-Roma, sfida valida per il tredicesimo turno di Serie A 2020-21. Gasperini valuterà domani le condizioni di Toloi, non convocato Gomez. Per quanto riguarda la squadra di Fonseca dovrebbe tornare Pedro dal 1′.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina, Zapata.

All. Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

All. Fonseca.

Foto: Twitter Ufficiale Roma