Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Roma
02/01/2026 | 22:17:15
E’ il grande giorno del ritorno di Gasperini a Bergamo, la sua Roma rilancia la sfida Champions e sfida l’Atalanta di Palladino, affamata di punti. Consueto 3-4-2-1 per Palladino, stesso modulo scelto da Gasperini che prepara il ritorno di Ferguson in attacco e di Ziolkowski in difesa.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini
foto sito roma