Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Roma

11/05/2025 | 22:23:49

Alle 20.45 domani sera, sfida chiave in zona Champions tra Atalanta e Roma.

In casa bergamasca, Gasperini ha pochi dubbi. C’è da scegliere uno tra Toloi/Ruggeri/De Roon in difesa. L’italiano è favorito come braccetto di sinistra. Davanti De Ketelaere sembra favorito per comporre il tridente con Retegui e poi da capire se ci sarà Lookman oppure sarà schierato Pasalic. Lookman ha un problema a un tendine, proverà, ma solo domani si saprà.

In casa Roma, Ranieri dovrebbe confermare la formazione che ha battuto la Fiorentina, con l’eccezione di Pisilli che giocherà al posto dell’infortunato Pellegrini. Quindi 3-5-2, Shomurodov e Dovbyk avanti.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere., Retegui, Pasalic. All. Gasperini

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Manu Koné, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri

Foto: sito Atalanta