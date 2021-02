Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid

Domani è il giorno di Atalanta-Real Madrid, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.



Gasperini non ha defezioni a parte il solito Hateboer, indisponibile ormai da qualche settimana. Nel suo 3-4-2-1 tornano Romero e Djimsiti in difesa, Maehle al posto di Hateboer sulla destra a centrocampo, mentre in attacco potrebbe rivedersi la coppia di colombiani Muriel-Zapata come contro il Napoli.

Tantissime le assenze per Zidanze, Sergio Ramos e Benzema su tutte. Ma al Gewiss non vedremo neppure Carvajal, Rodrygo, Militão, Hazard, Marcelo, Valverde e Odriozola.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.

All. Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Vinícius Junior, Diaz.

All. Zidane.

Foto: sito ufficiale Atalanta