Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Rakow

L’Atalanta fa il suo esordio nella fase a gironi della Uefa Europa League, ospitando il Rakow.

In casa bergamasca, Gasperini farà turnover. Scamacca dovrà restare fermo almeno un mese per una lesione di primo grado alla coscia sinistra. Confermati in attacco Lookman e De Ketelaere, costretti agli straordinari, sulla trequarti agirà Pasalic. Koopmeiners, invece, verrà arretrato sulla linea di centrocampo. Zortea sulla destra farà rifiatare Zappacosta, mentre in difesa Djimsiti è in vantaggio su Scalvini. In porta, infine, giocherà Musso.

Per la compagine polacca, possibile 3-4-2-1. In attacco terminale offensivo sarà Piasecki.

Queste le probabili formazioni: