Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Paris Saint-Germain

E’ tempo di grande calcio per l’Atalanta e i suoi tifosi in Champions League. Domani, in Portogallo, gli orobici affronteranno il Paris-Saint German di Icardi e Neymar con Mbappé a rischio per i parigini nella prima Finals di Champions League della storia. Un mini-mondiale con otto squadre pronte a contendersi lo scettro di più bella d’Europa. La gara, in programma domani allo stadio Da Luz di Lisbona alle ore 21:00 si svolgerà in campo neutro: chi vince passa, e affronterà la vincente di Lipsia-Atletico Madrid. L’Atalanta di Gasperini dovrà fare ancora a meno di Ilicic, rientrato in Slovenia e di Gollini, infortunato. In porta andrà dunque Sportiello, con Toloi, Djimsiti e Caldara davanti nella difesa a tra (Palomino a rischio). Nel centrocampo a quattro spazio a Hateboer a destra e Gosens a sinistra con de Roon e Freuler al centro. In attacco Gomez e Malinovskyi a sostegno di Zapata. Il PSG dovrà fare a meno di Di Maria – squalificato – e di Verratti fermo ai box con la presenza di Mbappé a forte rischio. Tra i pali ci sarà ovviamente Keylor Navas. Sarà Paredes a sostituire il centrocampista italiano sulla mediana. In attacco spazio al tridente Icardi, Sarabia e Neymar con Draxler che scalpita per una maglia da titolare.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Gueye, Paredes, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar. All. Tuchel

Foto: profilo Instagram Gomez