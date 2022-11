Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Napoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo, al Gewiss Stadium, Atalanta e Napoli per la tredicesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha recuperato pienamente Duvan Zapata, non ci sarà invece Luis Muriel: il colombiano, come confermato in conferenza stampa, tornerà dopo la sosta per il Mondiale a causa di un problema tendineo. In difesa Gasp s’affiderà al tridente composto da Toloi, Demiral e Djimsiti a protezione di Musso, A centrocampo torna De Roon al fianco di Koopmeiners. Sugli esterni pronti Hateboer e Maehle. Lookman e Pasalic in pole per agire al supporto di Duvan Zapata (in vantaggio, al momento, su Hojlund). Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Rrahmani e Kvaratskhelia. In difesa Juan Jesus è in vantaggio su Ostigard e Mario Rui su Olivera. A centrocampo ritorna dal primo minuto Zielinski con Anguissa e Lobotka. In attacco spazio al tridente Lozano, Osimhen e Raspadori (in ballottaggio con Politano).

Atalanta(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Lookman; Zapata.

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Raspadori.

Foto: Atalanta Twitter