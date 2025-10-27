Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Milan

27/10/2025 | 22:10:30

La 9a giornata di Serie A vede un bel derby lombardo martedì, con la sfida tra Atalanta e Milan.

In casa Atalanta, possibile ritorno da centravanti per Lookman al posto di Krstovic, scelta che riporta Samardzic sulla trequarti insieme a De Ketelaere. Sulle fasce ancora Bellanova e Zalewski, ritorno a centrocampo per De Roon schierato in difesa a Cremona. In difesa vanno verso la titolarità sia Kossounou che Ahanor insieme a Djimsiti.

In casa Milan, si va verso lo stesso undici schierato contro il Pisa: davanti Gimenez è in vantaggio su Nkunku per affiancare Leao. Recuperato Loftus-Cheek che partirà dalla panchina. L’unica novità iniziale è il ritorno di Tomori, che si riprende il suo posto in difesa occupato da De Winter. Conferme a centrocampo con Fofana e Ricci insieme a Modric. Sulle fasce riecco Saelemaekers e Bartesaghi.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Samardzic; Lookman. All. Juric

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Foto: sito Atalanta