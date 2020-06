Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Si sfidano in quel di Bergamo i migliori attacchi della Serie A: i 74 gol dei padroni di casa, contro i 60 dei biancocelesti.

In casa Atalanta i dubbi riguardano principalmente Ilicic, che Gasperini vorrebbe preservare data la distorsione alla caviglia rimediata pochi giorni fa. Il tecnico nerazzurro non potrà contare su Pasalic, squalificato. Possibile chance per Malinovskyi al fianco del Papu Gomez a sostegno di Duvan Zapata.

In casa Lazio, invece, spazio in mediana a Cataldi, assieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che comunque ha avuto qualche piccolo problema in rifinitura. In tandem con Immobile, favorito Correa su Caicedo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All.: Gasperini

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All.: Inzaghi

Foto: Twitter ufficiale Lazio