Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Lazio

03/03/2026 | 22:30:42

Atalanta e Lazio si sfidano nell’andata della semifinale di Coppa Italia, Palladino conferma il 3-4-2-1 con Krstovic al centro dell’attacco, Sarri con il 4-3-3 rilancia Maldini dal primo minuto e Dele-Bashiru a centrocampo.

ATALANTA (3-4-2-1):Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic; All. Palladino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri

