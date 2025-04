Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Alle 18 domani, sfida di alta classifica tra Atalanta e Lazio. In casa bergamasca, Ederson rientra dalla squalifica. Affiancherà De Roon. Kossounou resta out. Pasalic si candida come trequartista alle spalle del duo Lookman-Retegui. De Ketelaere, Maldini e Brescianini in panchina a disposizione di Gasperini.

In casa Lazio, rientra Castellanos ma con probabile partenza dalla panchina. Tre i ballottaggi per Baroni: Lazzari-Hysaj sulla destra. Romagnoli fuori per la febbre. Belahyane o Vecino in mezzo e dubbio tra Tchaounà e Isaksen sulla trequarti.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Gila, Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaounà, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. All. Baroni

Foto: sito Atalanta