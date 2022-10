Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Lazio

Gasperini recupera diversi pezzi da 90. Tornano a disposizione Zapata e Musso, almeno per la panchina. Torna Hateboer, possibile il rilancio di Djimsiti dal 1′. Nel 3-4-1-2, coppia d’attacco all’inizio con Lookman e Muriel.

In casa Lazio, Immobile out, probabile l’utilizzo di Felipe Anderson al centro dell’attacco, con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. In difesa torna Patric dal 1′.

Queste le probabili formazioni: