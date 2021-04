Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Alle 15.00 gara molto attesa alla Gewiss Arena a Bergamo tra Atalanta e Juventus. In palio punti pesantissimi per la corsa alla zona Champions.

Gasperini potrebbe optare ancora per la difesa a 4, in ogni caso ci sarà certamente Djimsiti e mancherà lo squalificato Romero. Pessina si è negativizzato al Covid e potrebbe addirittura giocare dall’inizio, insieme a Malinovskyi. Ilicic ancora in panchina.

In casa Juve assenza importante, ovvero quella di CR7. Out anche Bernardeschi. Al posto del portoghese partirà Dybala che affianca Morata. Bonucci sta lavorando per ritrovare la migliore condizione dopo il Covid. Ma in difesa la coppia centrale sarà composta da Chiellini e De Ligt. Probabile conferma per Kulusevski. A centrocampo Arthur contende una maglia a Rabiot.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo.

