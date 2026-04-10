Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

10/04/2026 | 21:49:55

Domani sera, spareggio Champions di spessore a Bergamo, tra Atalanta e Juventus.

In casa bergamasca, non ci sarà ancora Hien in difesa: Djimsiti a completare il reparto con Scalvini e Ahanor. A centrocampo Bellanova e Zappacosta sugli esterni. Davanti Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori.

In casa Juve, Spalletti non avrà a disposizione Vlahovic, Adzic e lo squalificato McKennie. Ballottaggio in attacco con David in vantaggio sull’ex Boga. A centrocampo, insieme a Locatelli e Thuram, uno tra Koopmeiners e Miretti con l’altro ex della sfida in vantaggio.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Raspadori. All. Palladino

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceição, David, Yildiz. All. Spalletti

Foto: sito Atalanta