Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

04/02/2026 | 23:10:10

Domani alle 21, a Bergamo, altro quarto di finale di Coppa Italia, con la sfida tra Atalanta e Juventus, gara unica al Gewiss Stadium.

In casa Atalanta, una sola novità per la Dea rispetto a Como, torna Raspadori titolare, dovrebbe giocare insieme a De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Zalewski scala come esterno di centrocampo, a supporto dei soliti De Roon ed Éderson. Dovrebbe partire titolare anche Ahanor, nonostante l’espulsione rimediata dopo soli 8 minuti contro la squadra di Fabregas, compromettendo la gara dell’Atalanta in riva al lago.

In casa Juventus, rispetto alla vittoria di Parma, Spalletti ne cambia 5: giocheranno titolari Perin, Gatti, Cabal, Koopmeiners e Miretti. Yildiz sarà convocato, ma si eviterà di rischiarlo dato che non è al meglio, il turco sta smaltendo il sovraccarico all’adduttore sinistro. Al suo posto giocherà Miretti titolare come trequartista, con McKennie che si sposta sulla fascia sinistra. In mediana, Koopmeiners pronto ad affiancare Locatelli. Cambio tra i pali, con Perin che fa riposare Di Gregorio.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

Foto: sito Atalanta