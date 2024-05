Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Domani alle 21 si gioca allo stadio Olimpico la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

In casa bergamasca, Gasperini non ha Scamacca squalificato: davanti giocherà lo scatenato De Ketelaere, con Koopmeiners e Lookman alle spalle. In difesa, al centro Djimsiti e Scalvini ai lati di Hien, con la possibilità di arretrare De Roon al posto di Scalvini e a quel punto mettere Pasalic a centrocampo nel ruolo dell’olandese. In porta Carnesecchi favorito su Musso.

In casa Juventus, Allegri recuper Danilo e Alex Sandro, che già lunedì si sono allenati con la squadra. Il capitano sarà sicuramente tra i titolari. Migliora anche Yildiz, in campo coi compagni alla vigilia: cresce ottimismo per la sua convocazione, ma in avanti ci saranno comunque Vlahovic e Chiesa. A centrocampo, ballottaggio per sostituire Locatelli, con Nicolussi Caviglia favorito su Miretti. A centrocampo, Cambiaso dovrebbe agire da mezz’ala, McKennie esterno e destra. A sinistra Iling favorito su Kostic. In porta Perin.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri