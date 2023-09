Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Domani alle 18:00 scenderanno in campo Atalanta e Juventus per la settima giornata di Serie A. La Juve deve fare i conti con le assenze di Milik e Vlahovic per la trasferta di Bergamo. Toccherà a Chiesa e Kean guidare l’attacco bianconero. A centrocampo il solito ballottaggio Fagioli-Miretti. Nell’Atalanta De Ketelaere ha accusato un problema muscolare dopo la sfida contro il Verona e viaggia verso la panchina. Torna in porta Musso, Zappacosta al posto di Holm.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Pasalic. All. Gasperini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

Foto: Twitter Juve