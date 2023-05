Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Alle 12.30, altro snodo cruciale per la zona Champions con la sfida tra Atalanta e Juventus.

In casa Atalanta, non ce la fa Hojlund, che si era fermato prima della gara contro lo Spezia, e resta indisponibile Lookman. Fuori anche Palomino. Probabile 3-4-2-1 per Gasperini, con Pasalic e Koopmeiners dietro Duvan Zapata.

In casa Juventus, Paredes squalificato, torna in regia Locatelli mentre Cuadrado torna titolare a destra. Out solo De Sciglio per infortunio. Possibile 3-5-2, con Di Maria e Vlahovic davanti. Kostic sulla corsia di sinistra, torna Rabiot in mediana.

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.

Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

Allenatore: Allegri.

Foto: twitter Atalanta