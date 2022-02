Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Un grande match attende la domenica serale di Serie A. Al Gewiss Stadium l’Atalanta ospita la Juventus: chi vince darà una forte scossa in ottica Champions. I bergamaschi sono in grande emergenza. In porta ci sarà Rossi, davanti Muriel sostituirà Zapata. Nei bianconeri Allegri dovrebbe optare su De Sciglio, in vantaggio su Alex Sandro. Davanti probabile ancora una volta il tridente Dybala-Vlahovic-Morata. Ecco le probabili formazioni del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

FOTO: Twitter Juventus