Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter

Questa sera andrà in scena il match tra Atalanta ed Inter per l’ultima giornata di serie A. Sarà miglior attacco, quello dei bergamaschi, contro la miglior difesa, quella degli uomini di Conte. Gasperini dovrebbe mandare i suoi in campo con il classico 3-4-1-2: in porta ci sarà Gollini; il terzetto difensivo sarà composto da Toloi, Caladara e Djimsiti; gli esterni saranno Hateboer e Castagne, mentre in mezzo dovrebbero agire De Roon e Freuler; alle spalle della coppia composta da Gomez e Zapata ci sarà Ruslan Malinovskyi. Dall’alta parte, Conte manderà in campo i suoi con il 3-5-2: in porta ci sarà Handanovic; dietro ci saranno Godin, De Vrij e Bastoni; in mezzo Gagliardini, Brozovic e Barella mentre sugli esterni dovrebbero agire D’Ambrosio e Young; davanti spazio a Lukaku e Lautaro.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Gomez, D.Zapata. All.: Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; R.Lukaku, L.Martinez. All.: Conte.

FOTO: Twitter Inter