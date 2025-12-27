Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter
27/12/2025 | 22:20:00
Atalanta e Inter si sfidano a Bergamo, Palladino prepara la Dea con il 3-4-2-1, Chivu risponde con il consueto 3-5-2 e la confermata Thu-La in attacco. paLALDINO
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L.Martinez. All. Chivu
foto: x inter